Procissões, compassos e até o bife da Páscoa para quebrar o jejum

Dois anos depois de começar a pandemia, tradições pascais vão regressar à rua nos moldes habituais.

As três principais procissões da Semana Santa de Braga vão sair à rua, o compasso vai atravessar o rio Homem, em Amares, e o rio Minho, em Valença, e os três abades vão voltar a brindar em Viana do Castelo. Ao fim de dois anos de pandemia, as tradições da Páscoa regressam quase em pleno, para regozijo de párocos, mordomos, empresários e toda a comunidade que vibra com as celebrações da época.

Em Braga, as procissões da Burrinha, Ecce Homo e do Enterro do Senhor vão voltar ao formato original, com centenas de figurantes a desfilarem pelas ruas do Centro Histórico, entre 13 e 15 de abril. Nesses dias, são esperados milhares de visitantes e hotéis cheios.