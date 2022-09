Procura de emprego alavanca migração entre Brasil e Portugal

Salomé Filipe Hoje às 07:13 Facebook

Adesão à União Europeia, língua comum e estabilidade política e económica fazem com que brasileiros procurem o mesmo que nós no passado: trabalho.

Estima-se que, atualmente, existam tantos portugueses a viver no Brasil quanto brasileiros a residir em Portugal. Serão pouco mais de 200 mil em cada um dos países. Mas se a emigração portuguesa remonta ao século XVIII, a que acontece em sentido contrário - e que está agora a atingir números nunca antes alcançados - só começou a ter maior expressão a partir dos anos 2000. O historiador e analista político brasileiro José Murilo de Carvalho diz que, atualmente, Portugal foi "invadido" por estudantes e imigrantes brasileiros que vêm com um único propósito: "em busca de emprego e de formação académica".

José Murilo de Carvalho, também analista político e membro da Academia Brasileira de Ciências, recorda que "a emigração portuguesa para o Brasil teve altos e baixos". "A descoberta do outro fez com que, no século XVIII, chegassem uns 600 mil imigrantes. Outras grandes ondas deram-se nas primeiras três décadas do século XX e nas décadas de 1950 e de 1960", contextualiza o historiador, ao JN, sublinhando que, "hoje, pela primeira vez, temos emigração brasileira para Portugal".