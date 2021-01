Procura de máscaras FFP2 aumenta e causa rutura de "stocks"

Milene Marques Hoje às 21:54 Facebook

A procura dos respiradores FFP2 disparou nas últimas semanas, em Portugal, depois de alguns países como a Alemanha e a França terem decretado o uso obrigatório destas máscaras ou das cirúrgicas, mais protetoras, em locais de maior concentração de pessoas, face à emergência de variantes mais contagiosas do novo coronavírus.

De acordo com Nuno Machado, diretor do grupo de farmácias Holon (com 197 espaços), "já há fornecedores a entrar em rutura de stock de FFP2". Contudo, acredita que no final da semana essa situação estará normalizada.

Estes respiradores, vulgarmente designados de "bico de pato", ganharam "notoriedade este ano, devido às notícias, porque protegem mais", sustenta. Estão acima das máscaras cirúrgicas e sociais porque têm capacidade de filtrar partículas mais pequenas (bloqueiam pelo menos 94% de aerossóis).