Procura de ocupação nas férias leva câmaras a aumentarem as vagas

São milhares as crianças que passam os dias de verão em programas criados pelas autarquias a preços simbólicos.

É cada vez maior a procura de programas de ocupação das férias escolares promovidos pelas câmaras municipais a preços simbólicos. No Porto, por exemplo, a autarquia teve de aumentar as vagas em 30%. São milhares os alunos da idade pré-escolar até aos 18 anos que frequentam esses campos de férias a preços que variam entre os 20 e os 75 euros por semana, os mesmos valores de anos anteriores.

Segundo a Câmara do Porto, estão inscritas 3565 crianças no programa Missão Férias@Porto. Trata-se de campos de férias desportivos e culturais, para alunos dos 3 aos 15 anos, que incluem escalada, surf, visitas a museus, às praias e aos parques da cidade, por 70 euros semanais, se incluir almoço (55 euros sem almoço). "Para o período máximo de frequência de oito semanas, o valor por criança/jovem é de 330 euros (sem almoço) e 450 euros (com almoço)", informa a autarquia portuense.