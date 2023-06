Procura online por explicações dispara 50% em três meses

Os professores defendem um trabalho contínuo, mas todos os anos, invariavelmente, o cenário repete-se: com o aproximar das datas dos exames nacionais, os alunos correm à procura de explicações particulares.

Só na plataforma online Superprof - uma comunidade internacional de explicadores, que vende aulas, em Portugal, a 218 515 alunos -, nos últimos três meses, houve um crescimento de 49% do número de sessões. E os centros de explicações convencionais também sentiram um aumento da procura. Na sexta-feira, houve o primeiro exame nacional do 9.º ano, a Matemática. Hoje, é a vez dos alunos do Secundário começarem as provas, com Português, do 12.º ano.

A pandemia veio alterar a relação dos consumidores com a Internet e na área do ensino não foi exceção. Presente em Portugal desde 2016, a Superprof, antes da covid-19, tinha 70 283 alunos. "Neste momento, temos 218 515 alunos ativos. Houve um aumento de 210,80%", refere ao JN Marta Valadas, manager da plataforma no nosso país. No total, dão aulas através do site 53 539 professores.