Procura pelo ensino articulado aumenta e não há vagas para todos

Desalento com ensino regular é um dos motivos apontados para que pais optem pelos cursos especializados de Música, Dança e, este ano, Teatro.

São já mais de 23 mil os alunos que frequentam o ensino articulado em Portugal Continental, três mil chegaram nos últimos quatro anos, um aumento de 15%. Mais de 50% estudam em escolas da Região Norte. O Teatro juntou-se, este ano, à Música, à Dança e às Artes Visuais e Audiovisuais, mas o número de vagas deixa muito a desejar face à procura. Os diretores dizem que o ensino artístico especializado é cada vez mais solução para quem quer uma "escola diferente" e "bons resultados".

"A procura tem vindo a aumentar, por um lado, porque os pais sabem que as turmas do articulado são muito boas em termos de aproveitamento; por outro, porque há cada vez mais procura por um ensino diferente", explicou ao JN João Correia, presidente da Ensemble - Associação de Instituições de Ensino Artístico Especializado e diretor da Academia do Fundão.