Procura por bebidas frescas aumenta nos supermercados

O consumo de bebidas refrescantes, como águas, sumos e cervejas, tem aumentado significativamente devido ao calor e levou ao reforço dos stocks destes produtos, apurou o JN junto de alguns dos maiores supermercados. Além das águas, também os gelados e algumas frutas, como a melancia, têm registado uma subida na procura devido à onda de calor dos últimos dias. É nos refrigerantes que os portugueses se têm apoiado mais para enfrentar o calor, revelam as grandes superfícies.

Desde o início do mês "que a procura por bebidas refrescantes tem aumentado significativamente (mais 20% em volume em comparação com período homólogo), tendência transversal a todas as categorias (sumos e néctares, refrigerantes, cervejas e águas). No entanto, o maior crescimento será nas categorias dos sumos refrigerados, refrigerantes e águas", escreveu ao JN a porta-voz da MC, dona do Continente. A mesma fonte acrescenta que, sendo as bebidas refrescantes um produto particularmente sazonal, seria já "expectável um aumento das vendas". No entanto, comparando com o mesmo período do ano passado, "as vendas crescem a um ritmo superior ao expectável" devido à onda de calor.

Mais gelados e gelo