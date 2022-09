Procura por centros de estudos ao nível da pré-pandemia

Salomé Pinto Hoje às 08:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Contratação de espaços continua em alta, apesar da subida generalizada de preços.

Muitos centros de explicações, do Norte ao Sul do país, já retomaram a procura que tinham antes da pandemia. Desde o início de setembro, antes do começo das aulas - que acontece entre esta semana e a próxima -, uma parte dos alunos começou a frequentar esses espaços, essencialmente para rever conteúdos. Principalmente, as crianças e adolescentes do 1.º, do 2.º e do 3.º ciclo. Alguns do Secundário já estão a recorrer a explicações para iniciar a preparação dos exames nacionais.

"Já retomámos a procura que tínhamos. E setembro é sempre um bom mês. Há pais que gostam de apostar nas explicações logo desde o início", confirma, ao JN, José Carlos Ramos, diretor de franchising da Explicolândia, que tem um total de oito unidades. "No ano passado, intensificaram-se as lacunas na aprendizagem, devido aos dois anos de pandemia, e, como os exames nacionais têm muito peso, os alunos do Secundário também querem começar logo com explicações".