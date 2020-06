Produtores querem foguete que evita granizo no Douro

Eduardo Pinto Hoje às 10:52 Facebook

O granizo é um dos piores pesadelos dos agricultores. Apesar de previsível, nunca se sabe ao certo onde vai incidir, durante quanto tempo e quão destrutivo poderá ser. É deixar cair e depois fazer as contas ao prejuízo.

Mas isto pode ter os dias contados. O Comité do Combate ao Granizo tem em curso um projeto-piloto para o Douro vinhateiro que visa pulverizar as pedras de gelo antes de chegarem ao solo, transformando-as em chuva. Só falta assegurar o financiamento.

O comité é formado pela ProDouro - Associação de Viticultores Profissionais do Douro que representa mais de 1100 produtores com 5000 hectares de vinha, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense e as adegas cooperativas de Favaios e Sabrosa.