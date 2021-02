Professor da Faculdade de Economia suspenso por comentários machistas e xenófobos

JN/Agências Hoje às 12:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Cosme da Costa Vieira está suspenso preventivamente pelo período máximo de 90 dias. O professor da Faculdade de Economia do Porto é acusado por 129 alunos de fazer comentários machistas e xenófobos.

O professor auxiliar da Faculdade de Economia do Porto (FEP) Pedro Cosme da Costa Vieira foi suspenso preventivamente, pelo período máximo de 90 dias, na sequência de uma denúncia, assinada por 129 alunos das Unidades Curriculares da Licenciatura em Ciência da Comunicação: Jornalismo, Assessoria e Multimédia, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que o acusam de fazer comentários machistas e xenófobos.

Segundo os alunos, o professor tem "muitas" atitudes, durante as aulas, que "incitam ao ódio e constituem crimes de assédio e discriminação". Entre os 12 exemplos apontados pelos alunos estão frases como: "As mulheres brasileiras são uma mercadoria"; "Sabem o que é uma caçadeira? Aquela arma que os homens usam para matar as mulheres"; "Qualquer dia a minha amiga Marta, do judo, que é ceguinha, vai chegar a casa grávida" ou "A instrutora (do judo) teve de me mandar lá para fora porque estava quase a saltar-lhe ao pacote."

Segundo noticia, avançada pelo jornal Público, a suspensão tem efeitos a partir do dia 25 de fevereiro e remete para os anos letivos 2018/2019 e 2019/2020. E esta não será a primeira vez que o professor auxiliar do Agrupamento Científico de Economia da Faculdade de Economia da Universidade do Porto é suspenso. Há cinco anos, foi suspenso por 30 dias, devido a "condutas relacionadas com a mesma temática", segundo um despacho da Universidade do Porto.

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto considera que "é suficientemente clara a existência de matéria factual para instaurar o competente processo disciplinar ao professor, por estarem em causa, em abstrato, violação de deveres imputados aos trabalhadores, bem como outros que poderão ser apurados, sem prejuízo de eventual apuro em matéria criminal". Além da suspensão, a Universidade nomeou um instrutor que vai escrever um relatório e terminar as diligências instrutórias.

O JN tentou ouvir a posição de Pedro Cosme da Costa Vieira mas o professor da Faculdade de Economia não respondeu a qualquer contacto.