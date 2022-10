Professor de Braga com filha autista não teve direito a mobilidade

Sandra Freitas Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Professor de Educação Musical há 18 anos, Ricardo Oliveira está, pela primeira vez, a viver "uma situação de desespero". Com uma filha autista, "que não fala, tem défice cognitivo e não é autónoma", decidiu pedir mobilidade de uma escola da ilha Graciosa, nos Açores, onde está vinculado há 15 anos, para voltar ao Continente, a pensar no acompanhamento clínico de Ariana. O requerimento até foi aceite, mas em julho, quando já estava em Braga, foi surpreendido com alterações ao regime de mobilidade. Dos 23 agrupamentos a que se candidatou num raio de 11 quilómetros à volta de Braga, não teve colocação em nenhum.

"Até aqui, a conjuntura para mobilidade por doença garantia-me colocação. Então, o primeiro passo foi conseguir [transferência] para a minha esposa, que também é funcionária pública. A Direção Regional de Educação dos Açores, apesar de ter falta de assistentes operacionais, facilitou essa mobilidade interna [para o município de Braga]. A partir desse momento, recorri à mobilidade para mim. Em cima do joelho, alteraram toda a legislação", lamenta Ricardo Oliveira, "indignado" com aquilo que considera um "atentado aos direitos da criança".

O docente admite que, devido ao diagnóstico da filha Ariana, com nove anos, a família sempre perspetivou a mudança para Braga, "mas foi preciso reunir as condições". A menor é acompanhada no Hospital de Coimbra e por outra equipa privada. Na Graciosa, "tinha os cuidados mínimos". "Não podíamos vir sem garantias", ressalva o professor de 45 anos, atualmente, em baixa médica com um quadro depressivo.