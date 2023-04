Professor de Viana teve alta hospitalar e terminou greve de fome

A greve de fome do professor de Viana do Castelo foi dada por concluída após a hospitalização na madrugada deste domingo, ao fim de cinco dias do protesto.

De acordo com informação do grupo de apoio, o docente Luís Sottomaior Braga "já teve alta hospitalar, recebeu o tratamento adequado e vai agora descansar". O professor deu entrada no hospital de Viana do Castelo, à 1.10 horas da madrugada de domingo, após ser atendido pelo INEM por causa de uma situação de hipoglicemia, cinco dias após o início de uma greve de fome em defesa da escola pública.

"Está profundamente emocionado e grato pelo enorme apoio recebido ao longo destes cino dias intensos", informa o grupo de apoio de Luís Braga. "Precisa agora apenas de descansar e oportunamente fará, pessoalmente, uma comunicação", acrescenta.

"Tal como o Luís, toda a equipa de apoio está muito sensibilizada e agradecida pelo extraordinário apoio recebido de milhares de colegas e cidadãos de todos os pontos do país", refere o grupo de apoio de Luís Braga.

Professor de História e subdiretor do Agrupamento de Escolas da Abelheira, em Viana do Castelo, Luís Braga, de 51 anos, protagonizou o protesto contra o atual estado da escola pública em Portugal, apelando ao veto do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao diploma dos concursos.

"No fundo, isto é um processo de espera, ver o que é que acontece, quais são as reações, como é que as pessoas encaram isto. Esperar que haja uma reação política àquilo que se está a fazer", declarou no primeiro dia de greve. Até hoje não logrou a desejada "reação".