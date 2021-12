Professor do EstudoEmCasa denuncia atraso no pagamento de despesas de deslocação

Alexandra Barata Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Professor de Educação Física, Filipe Ramos publicou este sábado uma publicação no Facebook a denunciar que o dinheiro avançado pelos professores envolvidos no projeto EstudoEmCasa relativo a despesas de deslocação ainda não foi liquidado pelo Estado.

"Para mim e para os meus colegas de profissão, a palavra tem muito valor", afirma Filipe Ramos. "Infelizmente, todos sabemos que o mesmo já não se pode dizer de alguns políticos, ou de pessoa/s com cargo/s de coordenação."

Contactado pelo JN, o Ministério da Educação disse que as despesas a que alude Filipe Ramos "ou já foram pagas ou estão em tramitação nos serviços das respetivas escolas, estando todo o processamento burocrático já concluído".

Responsável pelo planeamento das aulas de Educação Física, do 1º ao 12º ano, Filipe Ramos contesta ainda o facto de ter sido prometido aos professores do EstudoEmCasa que o projeto seria creditado com 50 horas de formação, o que não sucedeu.

"Tenho colegas que necessitam dessas mesmas horas para progressão na carreira docente", observa o autor da publicação, que garante que os professores que estiveram ligados ao projeto, no ano letivo passado, "trabalharam muito mais do que o horário semanal estipulado por lei".

O Ministério da Educação respondeu a esta observação e garantiu ao JN que "as ações de formação desenhadas para estes docentes estão devidamente creditadas".