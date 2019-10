Professor que terá agredido aluno em Lisboa suspenso e alvo de processo

Hoje às 19:22 Facebook

O Ministério da Educação anunciou, na terça-feira, que foi instaurado um processo disciplinar a um professor que alegadamente agrediu um aluno na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, tendo sido suspenso do exercício de funções de imediato.

"Foi instaurado um processo disciplinar a este professor contratado, que foi de imediato suspenso do exercício de funções, em todos os estabelecimentos de ensino onde lecionava", escreveu o Ministério da Educação, numa nota enviada à agência Lusa.

"Um professor de TIC, contratado para um horário de seis horas, cujo primeiro dia de aulas na escola ocorreu hoje [segunda-feira] agrediu física e verbalmente um aluno no decorrer de uma aula, com enorme violência, de acordo com o testemunho da vítima e dos seus colegas", adiantou, ao final da tarde desta segunda-feira, a Associação de Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária Rainha Dona Leonor (APEE/RAINHA), que já reuniu com a diretora do estabelecimento de ensino.

Contactado pela Lusa, durante a tarde, o estabelecimento de ensino não quis prestar declarações.

Segundo o artigo 117.º do capítulo XI, Regime Disciplinar, do Estatuto da Carreira Docente, o professor arrisca-se a uma pena de expulsão da escola por não pertencer aos quadros.

O caso está entregue às autoridades e o Ministério da Educação já disponibilizou todo o apoio necessário à comunidade educativa.