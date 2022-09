Professora Carla Nunes morre aos 51 anos

JN Hoje às 17:56 Facebook

Diretora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa (ENSP-UNL) entre 2019 e 2021, teve projeção pública durante a pandemia de covid-19.

Morreu esta quinta-feira, aos 51 anos, Carla Nunes, a diretora da ENSP-UNL dos anos da pandemia e professora catedrática de Estatística e coordenadora de programas de doutoramento em Saúde Pública.

O presidente da República publicou uma nota de pesar, classificando Carla Nunes como "brilhante matemática e catedrática em estatística, que tão valioso contributo deu na luta contra a pandemia de covid-19 em Portugal". Condecorada em março passado com a Ordem do Mérito, a professora foi uma das principais especialistas que aconselhou as entidades públicas e políticas nos últimos dois anos.

"À sua família, amigos, colegas e alunos apresenta a sua solidariedade e as mais sentidas condolências", termina a nota da Presidência.

Na ENSP-UNL, que Carla Nunes dirigiu entre 2019 e 2021, foram decretados dois dias de luto pela professora de "características humanas extraordinárias", que "contribuiu generosamente para a formação de muitos alunos e investigadores, para o desenvolvimento da investigação e para a criação de laços afetivos na comunidade ENSP-NOVA".

A instituição informa, também, que velório realiza-se esta sexta-feira, a partir das 18 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção de Almada. Quanto ao funeral, a missa está marcada para as 13,30 horas desde sábado, seguindo-se o cortejo fúnebre (às 14 horas) com destino ao Cemitério de Vale Flores, no Feijó, onde será feita a cremação às 14.30 horas.

Carla do Rosário Delgado Nunes de Serpa era licenciada em Matemática/Ciências Estatísticas pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA, desde 1995, e mestre com doutoramento pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.