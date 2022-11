Professora com filha doente indicada para voltar a dar aulas

Anocas tem um tumor cerebral e precisa de assistência permanente da mãe. Governo vai tentar dar resposta.

Depois de vários anos com atestados médicos e de uma licença especial para poder dar assistência à filha com uma doença oncológica, Alexandrina Pinto, de 55 anos, foi informada de que teria de se apresentar na escola, onde dá aulas, a partir de 31 de outubro. A professora contesta a decisão e pede solução para um problema que se arrasta há anos. Anocas, como a filha de 16 anos é carinhosamente chamada, tem um tumor cerebral. O Ministério da Educação indica que a tutela está a tentar resolver a situação.

Os médicos deram cinco anos de vida a Anocas, a quem foi detetado um tumor no cérebro aos dois anos. Hoje, já adolescente, tem um horário reduzido de aulas, durante a manhã, e preenche as tardes com várias sessões de terapia.