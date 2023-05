Professora de educação especial vence Global Teacher Prize Portugal

Isabella Teixeira Hoje às 19:44 Facebook

Ana Maria Moniz é professora de educação especial no Bombarral, trabalha maioritariamente com crianças autistas e foi a vencedora da 5. ª edição Global Teacher Prize Portugal, distinção entregue esta sexta-feira. O prémio, no valor de 30 mil euros, deve ser utilizado em parte numa solução para a educação e outra para uso pessoal.

Professora de educação especial no Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, no Bombarral, Ana Maria Moniz, de 58 anos, trabalha aproximadamente com 126 alunos desde o pré-escolar ao 12º ano, de acordo com informações da organização. O seu trabalho visa intervir junto de alunos com perturbação do espetro do autismo que frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem.

A professora contribuiu para o desenvolvimento de um espaço de aprendizagem que faz a diferença na vida dos seus alunos: uma sala Snoezelen, um espaço multissensorial que pretende estimular os sentidos dos jovens portadores de deficiência.

A vencedora foi também autora do projeto "Ler Lazer e Aprender", de que é coordenadora. A missão principal do projeto é desenvolver a autonomia na realização de tarefas da vida diária através do contacto com a natureza.

No discurso que fez na entrega do prémio, esta sexta-feira à tarde, em Lisboa, Ana Moniz agradeceu aos que a apoiaram neste percurso. "Agradeço ao Global Teacher Prize Portugal por terem confiado em mim, na minha candidatura, e as minhas colegas que também acreditaram na minha loucura. Porque eu acredito que todos podemos aprender, com pouca ou com maior capacidade, mas todos podem. Esse é o meu espírito de missão."

Utilizando estratégias inteligentes para incentivar e ajudar a potencializar as capacidades dos jovens portadores de deficiência. Ana Moniz defende sinergias com as estruturas diretivas. Juntamente com a escola e com a comunidade, almeja organizar espaços e recursos adaptados, "numa visão holística do aluno enquanto pessoa", diz a organização Global Teacher Prize Portugal.

No discurso, a professora alertou para a preocupação que a sociedade precisa de ter com as mães de pessoas portadoras de deficiência. "A sociedade tem que ter um pouco mais de preocupação quando uma mãe não tem um filho desejado. É muito importante porque isso vai ajudar aquela mãe a estar muito mais predisposta a incentivar aos seus filhos", diz Ana Maria Moniz.

Entre as diversas soluções que a professora desenvolve para incentivar os seus alunos, Ana Moniz procura que eles sejam mais interventivos e empreendedores, reconhecendo as suas deficiências e procurando a igualdade de género, sempre em espaços seguros de aprendizagem.

Menção Honrosa para educação inclusiva

Foi também atribuída uma menção honrosa ao professor Nuno Maurício Pires Gonçalves, de 42 anos, que recebeu o prémio pela UNICEF, no valor de mil euros. Nuno Maurício Pires Gonçalves é educador de infância no Centro Social Paroquial de Chaves, distrito de Vila Real, especialista em intervenção precoce e cognitivo motor e coordena uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Foi distinguido com a menção honrosa para educadores de infância, galardão promovido este ano pela primeira vez.

"Gostaria de cumprimentar e agradecer à Unicef por todo trabalho que tem feito pelos nossos jovens e as nossas crianças. Depois, gostaria de felicitar a minha escola que veio de Chaves e estão aqui comigo. É uma inspiração esses 10 finalistas. Fiquei mesmo inspirado por vos ter conhecido."

"Temos de estar todos os dias encantados para encantarmos as nossas crianças", afirmou o premiado, formado em educação especial e coordenador de uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.

Nuno Gonçalves destacou-se por um projeto para uma educação inclusiva no jardim de infância através do brincar, ao organizar, em conjunto com as famílias e a comunidade educativa, diferentes espaços exteriores de brincadeira, sensações e aprendizagem, como circuitos de água e com pneus, horta pedagógica, zona de relaxamento e de música e caixa de areia.

O prémio Global Teacher Prize Portugal é a versão nacional do Global Teacher Prize, uma iniciativa em mais de 120 países que visa reconhecer "os professores que contribuem para a excelência na educação, para a inovação e para a descoberta de novas respostas educativas".