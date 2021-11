Professora que terá divulgado conteúdos de exame de novo em tribunal

Alexandra Inácio Hoje às 17:28 Facebook

O julgamento da professora Edviges Ferreira, suspeita de divulgar conteúdos do exame de Português, começou esta terça-feira a ser repetido. Procuradora, juíza e advogados insistiram em esclarecer contradições, nomeadamente aferir que poemas ou temas tinham sido apontados nas explicações e saíram depois na prova: "O que a professora lhe disse para estudar saiu?", perguntaram à aluna que teve explicações. "Sim, entre outras coisas", respondeu.

A docente repetiu que nada tinha divulgado. A explicanda que não tinha recebido informação privilegiada.

O caso remonta a 2017. A antiga presidente da Associação de Professores de Português, suspeita de revelar conteúdos do exame à explicanda, foi acusada dos crimes de violação de segredo por funcionário e de abuso de poder e absolvida na primeira instância. Ministério Público e Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) - responsável pela produção das provas nacionais -, recorreram da sentença e o Tribunal da Relação mandou repetir o julgamento por considerar que a primeira decisão estava ferida de contradições. Edviges Ferreira foi demitida em 2019 pelo Ministério da Educação, na sequência de um processo disciplinar, antes do primeiro julgamento.

A antiga aluna que em 2017 fez um audio a divulgar temas que podiam sair no exame de Português do 12.º disse esta terça-feira em tribunal que a informação afinal não lhe tinha sido passada por uma amiga; ouviu "uma conversa de miúdas" e pareceu-lhe que seria "mais credível" divulgar que tinha sido "uma amiga", assumiu à juíza.

"Ó malta, falei com uma amiga minha cuja explicadora é presidente do sindicato de professores, uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo e só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX. Ela sabe todos os anos o que sai e este ano inclusivé" - ouviu-se no audio partilhado na rede WhatsApp que viralizou, está na origem do processo e com o qual a jovem foi hoje confrontada em tribunal por alegar já não se recordar de conteúdos exatos (autores) que tenha apontado.

"Em vez de dizer que tinha ouvido uma conversa a um grupo de miúdas, disse que tinha sido uma amiga", acabou por admitir a antiga aluna do colégio Salesianos de Lisboa depois de insistir que era "uma miúda", o que levou a juíza, Dora Isabel Duarte, a recordar-lhe que "já não o é " e que estava a prestar depoimento sob juramento. A jovem voltou então a explicar que tinha ido comprar tabaco com o namorado a uma tabacaria junto à secundária Maria Amália Vaz de Carvalho (frequentada pela explicanda de Edviges Ferreira) onde terá ouvido a conversa sobre o que iria sair no exame que terá partilhado no grupo de WhatsApp da sua turma.

Estudou duas, três vezes o mesmo poema

A explicanda garantiu que a docente "nunca" lhe disse "concretamente o que podia sair" e defendeu não se recordar de temas concretos que tenha estudado ou saído no exame. "Disse-me para eu me focar em Fernando Pessoa e naquele poema ["E há poetas que são artistas" de Alberto Caeiro]", que terá estudado "duas ou três vezes".

"O que a professora lhe disse para estudar saiu?", perguntou a procuradora, Tânia Seromenho, ao que jovem respondeu: "sim, entre outras coisas". Ministério Público e advogado de defesa, Alexandra Mota Pinto, requereram então que os cinco depoimentos da explicanda durante a investigação fossem lidos. Nesses testemunhos, a aluna apontava mais autores e obras como apontadas por Edviges Ferreira, além do poema de Alberto Caeiro também Fernando Pessoa, Cesário Verde ou a importância da memória ou dos vizinhos contra a solidão, como temas possíveis para a composição. A jovem considerou perante o tribunal não estar a contrariar declarações anteriores. E interpelada sobre a razão de ter sido chamada diversas vezes pela Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC), retorquiu ter sido sempre convocada.

No exame feito na primeira fase em 2017, saiu efetivamente um poema de Fernando Pessoa, "Guardador de rebanhos" e o tema da composição foi a importância da memória e a forma como o passado é percecionado. A aluna, recorde-se, teve 9,5 valores na prova e Alexandra Mota Pinto, nas alegações iniciais, frisou que nas três perguntas relativas ao poema de Fernando Pessoa teve zero valores em duas respostas (cotadas com 20 valores cada). O advogado insistiu que 54 pessoas tiveram acesso antecipado ao exame; "que a prova testemunhal foi adulterada" por a explicanda ter sido chamada a depor quatro vezes na IGEC, acabando por alterar parte das declarações em virtude da confrontação feita pelo inspetor e rejeitou que a docente tenha violado o segredo de funcionário por ter auditado a prova na qualidade de presidente da Associação de Professores de Português e não na de funcionária pública (professora).

Sugestões feitas pela "experiência" e "imaginação"

Já a docente voltou a garantir "nunca" ter revelado conteúdos específicos que iriam sair no exame à aluna. Repetiu que lhe terá dito para não estudar Camões e o poema "Felizmente há luar" de Sttau Monteiro porque tinham saído na prova do ano anterior mas que terá estudado com ela o restante programa que podia sair no exame. Sobre a lista de temas sugeridos para treinar a escrita de textos argumentativos, defendeu que resultavam da sua "experiência" e "imaginação". Confrontada pela procuradora, com a razão de ter mantido as explicações depois de assinar uma declaração que a impedia de o fazer, Edviges Ferreira alegou que o fez por ter a convicção que não iria divulgar informações, que sempre deu aulas a turmas do 12.º ano independentemente de auditar exames.

A próxima audiência do julgamento, que decorre no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, está agendada para dia 25.