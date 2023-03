Professores acampados à porta de escola contra "a precariedade"

Fernando Moreira e Francisco Cruz são, esta segunda-feira de manhã, os guardiões de um acampamento de professores junto à escola Secundária de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo.

As seis tendas instaladas no passeio simbolizam "a precariedade" da classe e estão preparadas para abrigar docentes durante a noite, após uma concentração e um sarau cultural, previstos para mais logo, às 20.45 horas, naquele local.

Os professores prometem música de intervenção de Zeca Afonso e Vitorino, e um recital de poesia. Ao longo do dia, e até amanhã à meia-noite, vão revezar-se na guarda do acampamento.

"Estas tendas são para demonstrar a precariedade que os professores atravessam constantemente. Um professor no início de carreira, às vezes com 10, 15 e 20 anos, tem de estar deslocado muito longe de casa", declarou Fernando Moreira, professor há 32 anos, realçando: "Esta luta está para durar, porque o Governo está completamente autista. Não ouve o que nós pretendemos. Há coisas de que não abdicamos e não vamos desistir".

Francisco Cruz explica que a ideia é mesmo "dormir nas tendas" em cima do passeio de cimento. Um ato solidário para alguns que, na realidade, se veem obrigados a "acampar durante o ano letivo". "Temos colegas que dormem em roulotes pelo país fora. Não têm dinheiro para custear apartamento. É impossível", afirma.

"Havia uma colega nossa que dormia num quarto. Isso até foi notícia. Se virmos bem o preço de um quarto no Algarve e em Lisboa, com um vencimento de 1100 ou 1200 euros, não é nada fácil pagar alojamento, alimentação e ainda ter a família na terra", notou Fernando, que já dormiu à porta da Assembleia da República, numa das manifestações que se realizaram em Lisboa.

O protesto em Viana do Castelo é convocado pela "Coordenação de Greve 23 - Viana do Castelo", em articulação com outras comissões de greve da região. E coincide com a ida de "uma comitiva a Bruxelas para ser recebida pelas instituições da União Europeia".

De acordo com a organização do protesto em Viana, "outras escolas da região também irão realizar ações de protesto".