Professores contestam burocracia e falta de apoio para deslocados

Ana Simões, professora de História em Ílhavo, é docente há 22 anos mas só vinculou este ano. Critica o "excesso de burocracia" e o "sistema de quotas" no ensino, não considerando "razoável" que os professores que andam "com a casa às costas" não tenham apoios do Estado. Estas são apenas algumas das "injustiças" que a fizeram sair à rua em protesto, na manhã desta terça-feira, em Aveiro. Juntou-se a centenas de colegas de profissão na Praça Joaquim Melo Freitas, para o segundo dia de greve.

Os professores pedem "respeito", algo que Ana Simões considera que "tem faltado por parte dos órgãos políticos" e que se "reflete" em sala de aula.

Tal como ela, também Aristides Rodrigues, professor de EVT em Águeda, demorou mais de 20 anos a ficar efetivo. Dá aulas há 30 anos e pede que o ministro da Educação, João Costa, "ouça" os professores.