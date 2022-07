Professores culpam a pandemia pelas más notas de Matemática no 9.º ano

As cerca de 57% de notas negativas a Matemática nas provas finais do 9º ano são, para os professores daquela disciplina, culpa da pandemia. Os isolamentos e as máscaras dificultaram a aprendizagem e traduziram-se num resultado médio por aluno de 45%, abaixo dos 55% de 2019.

"Em 2022 temos escolas e professores a recuperar de dois anos de pandemia", adianta Joaquim Pinto, recém-eleito presidente da Associação de Professores de Matemática (APM), que tomou posse no sábado. Nos últimos dois anos "houve muitos professores a faltar, alunos sem aulas e alunos em casa", para além de "longos períodos sem aulas" que prejudicaram o processo de aprendizagem, atesta Joaquim Pinto: "Eu próprio dei aulas com metade da turma em casa e a outra metade à minha frente".

Outros fatores que contribuíram para os maus resultados a Matemática são, para a APM, o ensino à distância que "é muito diferente" do presencial, e o uso obrigatório da máscara que dificulta a interação: "Quer se queira quer não, a máscara não permite ver o aluno da mesma maneira. Às vezes, pela expressão deles, dá para ver se assimilaram ou não o que foi dito pelo professor, mas a máscara dificulta esse exercício".