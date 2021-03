Professores devem contactar diretores se não receberem SMS para vacina

Alexandra Inácio Hoje às 20:47 Facebook

Os professores, educadores e funcionários do ensino Pré-Escolar e 1.º ciclo que não recebam, até ao final desta quarta-feira, a mensagem no telemóvel a convocá-los para a vacinação contra a covid-19 deste fim de semana devem informar os diretores dos agrupamentos.

A vacinação de 78700 professores e funcionários de escolas públicas e privadas arranca este fim de semana. Na comissão eventual para o acompanhamento de aplicação das medidas de resposta à pandemia, esta quarta-feira à tarde, a deputada do PSD Cláudia André referiu-se às "dezenas" de professores de vários distritos que ainda não tinham recebido a SMS para a vacinação. A mensagem em causa informa quando e onde será a vacinação e pergunta se os profissionais querem ou não ser imunizados, devendo as respostas ser enviadas até amanhã.

Tiago Brandão Rodrigues respondeu ter informação de que todos irão receber a SMS e que a "task-force" tem um conjunto de verificações a fazer antes de enviar as mensagens, pois há docentes que já foram vacinados por pertencerem a outros grupos prioritários, como o de 50 anos com comorbilidades. Quem não receber a SMS "tem que se dirigir ao diretor para o Ministério da Educação ser informado e transmitir", explicou o ministro. As escolas, aliás, receberam na terça-feira a informação sobre esse procedimento.

Vacinação nos restantes ciclos arranca dia 10

A vacinação, recorde-se, vai ser administrada nos centros de saúde (se o universo de profissionais for inferior a 250), nos agrupamentos (se for entre 250 e 500) ou nos centros de vacinação covid-19 (se for superior a 500). Para o fim de semana de 10 e 11 de abril está prevista a vacinação dos professores e funcionários dos restantes ciclos, podendo o processo ser prolongado para 17 e 18 de abril "se vier a ser necessário", sendo que a "task-force" prevê a conclusão dos cerca de 280 mil profissionais em abril.

A deputada do CDS Ana Rita Bessa perguntou ao ministro da Educação se haverá alguma consequência, em termos de permanência no regime presencial, para quem recusar ser vacinado. Tiago Brandão Rodrigues sublinhou que a imunização é facultativa e não obrigatória. No entanto, "é absolutamente central para conseguirmos a imunidade de grupo", argumentou, apelando aos docentes para não hesitarem e aproveitarem a oportunidade.