Professores incentivados a participar nos debates autárquicos

João Pedro Campos Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) entregou aos docentes um guião sobre a descentralização de competências na educação, com o qual os professores poderão questionar os candidatos autárquicos nos debates locais.

"Mandámos um guião aos professores sobre esta matéria, para que os professores possam participar nos debates locais, questionar, e para que os candidatos possam dizer o que pensam sobre esta matéria", afirmou esta quarta-feira o secretário geral da Fenprof, Mário Nogueira, durante uma conferência de imprensa em Coimbra, junto à sede da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

Mário Nogueira sublinha a importância deste tema ser discutido durante a campanha para as eleições autárquicas, o que, entende, não tem acontecido.

"Sempre que são transferidas competências para os municípios, há problemas, sobretudo ao nível do financiamento. O Governo não descentraliza para as escolas decisões sobre a constituição das turmas, a redução de alunos para turma, não descentraliza os horários para as escolas, mas atribui para os municípios responsabilidades ao nível do financiamento, sabendo os problemas que estes já têm a esse nível", apontou.

A Federação teme que a transferência de competências para os municípios acentue as assimetrias do país, devido à diferença de capacidade financeira das Câmaras Municipais.

"Basta ver o que aconteceu recentemente no ensino à distância, em que algumas Câmaras tiveram capacidade de fornecer computadores e outras não", defendeu.