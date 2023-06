Professores manifestam-se de forma ordeira no 10 de Junho

Um grupo de professores afetos à Fenprof está, este sábado, presente nas cerimónias do 10 de Junho, no Peso da Régua. Apesar de trazerem alguns cartazes para serem identificados, o objetivo não foi fazerem-se notar pela negativa.

A presença no cerimonial do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas pretende mostrar que a luta pelos diretos continua, nomeadamente a recuperação do tempo de serviço perdido.

Francisco Gonçalves, secretário-geral adjunto da Fenprof, disse, ao JN, que é uma presença "ordeira", já que os professores "cumprem o enquadramento legal do estado de direito, embora o Governo nem sempre o queira cumprir".

Daí que a presença na Régua sirva para "manifestar as exigências dos professores, nomeadamente respeito e solução para os problemas que têm vindo a assinalar porque é fundamental para dar qualidade à escola pública e, sobretudo, para a salvar".

Apesar de ser um protesto, os professores querem de dar "o exemplo de respeito" para também o poderem exigir.