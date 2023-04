Professores pedem "escusa de responsabilidade" nas provas de aferição digitais

Há professores que estão a entregar declarações de "escusa de responsabilidade" devido às dificuldades que se anteveem na realização das provas de aferição do ensino básico em formato digital, agendadas para maio e junho.

A iniciativa de enviar declarações de "escusa de responsabilidade" foi divulgada pelo professor Paulo Guinote, autor do blogue "O Meu Quintal". Consiste em declarar, ao diretor de agrupamento, que não estão reunidas "as condições indispensáveis para que essas provas decorram com normalidade".

Na base das críticas está a obrigatoriedade de realização das provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, agendadas para maio e junho, em formato digital. Paulo Guinote explica que as críticas se devem a motivos ordem técnica, nomeadamente "em relação à qualidade dos equipamentos e do acesso à banda larga", mas também por causa da provável iliteracia digital dos estudantes. Exemplifica com o caso dos alunos do 2.º ano, que têm sete anos de idade, e ainda estão a aprender a escrever a lápis.