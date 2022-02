Professores pedem exames só para acesso ao Superior

A proposta partiu do secretário-geral da Federação Nacional de Professores: após um primeiro semestre de aulas, novamente atípico, com milhares de alunos em constante vaivém de isolamentos, Mário Nogueira defende que deve manter-se o regime de exceção que permite que os exames apenas contem para acesso ao Ensino Superior e não para conclusão do Secundário. Os presidentes das associações de diretores (ANDAEP) e de professores de Matemática (APM) concordam e até defendem que a exceção devia passar a regra.

O programa eleitoral do PS abre a porta à possibilidade de os exames servirem apenas para acesso uma vez que prevê a avaliação da "melhoria a introduzir" no regime, "com vista à separação entre a certificação do ensino Secundário e o acesso ao Ensino Superior".

A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior tem, aliás, para a próxima quinta-feira, dia 3, reunião sobre o modelo de acesso. Nos últimos dois anos, recorde-se, o Governo suspendeu a realização das provas de aferição e do 9.º ano e manteve os exames do Secundário apenas para acesso ao Ensino Superior. A estrutura das provas foi adaptada com um leque de questões opcionais em que só as melhores respostas contaram para nota.

Exames são para seriar

A APM já emitiu parecer a defender que os exames se devem manter, este ano, apenas como acesso mas Lurdes Figueiral assume que a exceção se devia tornar regra. O Secundário é ensino obrigatório e as provas de conclusão deste ciclo, considera, "já não deviam existir". "Os alunos são avaliados pelos seus professores ao longo de três anos e obviamente essa avaliação é mais fidedigna que o resultado de uma prova de duas horas. Os exames servem para seriar". Independentemente da manutenção da exceção, a presidente da APM considera que o sistema de acesso deve ser repensado.

Filinto Lima, presidente da ANDAEP, também considera que a exceção se deve manter este ano "que não está a ser muito diferente dos outros dois anteriores" em termos de quebras nas aprendizagens devido ao vaivém de isolamentos. Tornar-se regra "é uma solução", admite.

Calendário das provas

PUB

O regresso das provas de aferição está previsto para maio com as provas de educação artística e educação física (2.º ano), EVT (5.º ano) e Educação Física (8.º). Em junho, além das aferições noutras disciplinais teóricas, realizam-se as provas nacionais do 9.º e arranca a primeira fase de exames do Secundário, no dia 17 com Mandarim (11.º) e Português (12.º). A segunda época está marcada entre 21 e 27 de julho.