Professores podem voluntariar-se para ter formação sobre Europa

As inscrições para a 3.ª edição da ação de curta duração "A Europa na Escola-Formação para Professores" decorrem até 21 de fevereiro. A ação pretende capacitar os professores dos diferentes níveis de escolaridade para o desenvolvimento de atividades de educação sobre a União Europeia.

Professores do primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino Básico, assim como do ensino Secundário e Profissional vão poder participar no projeto "A Europa na Escola - Formação para professores". A iniciativa é da Representação da Comissão Europeia em Portugal, em parceria com a Direção-Geral de Educação e o Centro de Informação Europeia Jacques Delors.

O projeto tem como objetivos promover o conhecimento sobre a União Europeia junto da comunidade educativa em todos os níveis de ensino e contribuir para a formação e valorização de uma cidadania democrática e participativa, de acordo com comunicado da Comissão Europeia em Portugal.

O projeto pretende simplificar o acesso a conteúdos pedagógicos de qualidade sobre a UE, conferindo-lhes visibilidade e utilidade. Para apoiar os docentes a trabalhar a multiplicidade de recursos existentes sobre a União Europeia, foram desenvolvidos vários "toolkits" específicos para cada nível de ensino, que procuram articular os temas da UE com os currículos portugueses.

É disponibilizado um fórum para que os professores possam colaborar no desenvolvimento do projeto, através de sugestões, comentários, partilha de práticas pedagógicas, entre outras.

Formação à distância

Cada ação terá uma duração total de seis horas repartidas por dois dias tendo um caráter tutorial. Os professores candidatos poderão escolher entre as cinco ações disponíveis programadas para março e abril de 2022, sendo que a formação decorre à distância via sessões zoom.

As inscrições decorrem entre 1 e 21 de fevereiro de 2022 no Portal de Formação da Direção Geral de Educação (DGE). Os critérios de seleção são a ordem de inscrição e não ter sido certificado numa edição anterior.