Professores ponderam greves às avaliações 

Sem acordo quanto ao novo modelo de recrutamento, os professores não vão parar a contestação, garantiu Mário Nogueira, no final da reunião com o ministro, esta quinta-feira. Greves às avaliações do segundo período é uma das hipóteses em cima da mesa, tal como novas greves distritais ou regionais, apontou o líder da Fenprof.

Desde hoje e até terça-feira, vão realizar-se nas escolas cerca de mil reuniões para os docentes responderem a um inquérito sobre as alterações propostas pelo Governo ao modelo de recrutamento e concursos, quais as matérias que consideram prioritárias negociar e as próximas ações de luta, que podem ir desde abaixo-assinado a novas greves por distritos, regionais, por tempos, dois dias ou às avaliações do segundo período, "não limitadas pelos serviços mínimos", frisou Mário Nogueira.

"A luta vai ter que continuar", insistiu, garantindo que o ministro não propôs novas negociações, nem apresentou um calendário.

No final da reunião de dia 17, o ministro garantiu à Imprensa que a "janela estava escancarada" para novas negociações, depois de fechado o diploma do novo regime de recrutamento. João Costa defendeu que o congelamento teve um impacto diferenciado, consoante os docentes estavam no inicio da carreira ou em escalões mais perto do topo. E admitiu que o Governo "olhará" para essa especificidade.

Mário Nogueira assumiu que esperava que hoje o ministro concretizasse essa intenção de mitigar os efeitos do congelamento mas, garantiu, nada foi avançado. O líder da Fenprof assegurou que João Costa terã dito que na semana passada apenas estava a comentar declarações do presidente da República.

Assim, explicou, a versão final da proposta de diploma será enviada aos sindicatos ate dia um. Os sindicatos decidirão até ao dia seguinte se pedem ou não negociações suplementares. Nos dias dois e três estão marcadas greves regionais e manifestações no Porto e em Lisboa, respetivamente.

As organizações consideram as propostas insuficientes quanto às reivindicações. A reunião terminou sem nenhum acordo à vista.