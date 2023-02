Professores prometem grande manifestação no Porto em dia de protesto em Vila Real

O conjunto de 18 greves distritais de professores e educadores que têm vindo a decorrer no continente vai culminar, esta quarta-feira, no Porto. Por ser a última e na Invicta, "há previsão de comparência de muita gente, mesmo de outros distritos e é óbvio que se irá caprichar um bocadinho nesse dia", disse, ao JN, Alexandre Fraguito, coordenador do Sindicato dos Professores do Norte em Vila Real.

Ainda de acordo como dirigente sindical, tratando-se da última greve distrital, servirá para "deixar bem assentes" as reivindicações dos professores e educadores, até porque "não se podem defraudar". "Esperemos que o São Pedro nos ajude e que seja um dia de reivindicação saudável" desejou.

Adesão forte em Vila Real