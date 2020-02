Professores querem entregar postais reivindicativos a António Costa

Glória Lopes Hoje às 12:26 Facebook

Várias dezenas de professores manifestaram-se esta quinta-feira de manhã na Praça de Cavaleiro de Ferreira, em Bragança, mesmo em frente ao Teatro Municipal, onde está a decorrer o Conselho de Ministros.

A FENPROF ameaça avançar para tribunal. Na próxima segunda-feira, vão deslocar-se ao Ministério da Educação para entregar quatro propostas negociais relacionadas com carreiras, horários e aposentação para "espoletar os processos negociais". "A lei que está em vigor diz que sempre que uma das partes entrega uma proposta devidamente fundamentada para negociação, esta torna-se obrigatória", afirmou Mário Nogueira. "Como não há qualquer proposta do governo para negociar, nós iremos pela lei. Se a lei não for respeitada, ameaçamos ir para os tribunais", disse o líder da FENPROF.

Os docentes, que vieram de várias regiões do país, querem entregar cerca de sete mil postais ao primeiro-ministro, dando conta do seu descontentamento sobre a política de educação. Os postais foram recolhidos nos últimos dias.

A violência sobre os professores verificadas nos últimos tempos, que os manifestantes dizem não estar a ser punida e estar a ser desvalorizada pelo ministro da Educação, é uma das várias questões da lista. "Os problemas da Educação têm sido ignorados por este Governo. Os problemas da carreira, o tempo de serviço que continua por contabilizar, o bloqueio de professores em determinados escalões por não haver vagas - que deviam ter sido abertas em janeiro - por termos uma carreira em que gente mais nova está à frente de professores com mais tempo de serviço, a precariedade, o envelhecimento, os horários de trabalho ilegais, o envelhecimento da profissão", enumerou Mário Nogueira, da FENPROF.

O sindicato exige respeito e quer negociar, mas não com Tiago Brandão Rodrigues., "Não há ministro da Educação", afirmou Nogueira, que considera que a profissão está desvalorizada.