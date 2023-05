Professores recebem ministro da Educação com protesto em Famalicão

O Ministro da Educação foi esta quarta-feira recebido com protestos na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão.

João Costa esteve reunido com o diretor da escola, mas à entrada e à saída do estabelecimento esperavam-no mais de uma dezena de professores que exigiram a sua demissão.

"Quisemos marcar presença e amanhã vamos estar no Mosteiro de Tibães, em Braga, para que todos os membros do Governo ouçam e vejam o nosso descontentamento", disse ao JN Sofia Neves, professora de matemática.

Com os docentes estava um camião decorado que os vai acompanhar até Braga, à reunião do Conselho de Ministros. O "trio elétrico" ou o "bicho", como os professores chamam ao camião, já esteve na manifestação do Porto no dia 23 de abril e vai continuar com os manifestantes para "dar mais visibilidade" aos protestos. "O camião é como um bicho que assombra o Ministério da Educação", finalizou Sofia Neves.