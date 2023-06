Professores vão manter protestos até ao orçamento

O braço de ferro entre professores e Governo pela recuperação do tempo de serviço marcou o ano letivo. E as organizações já avisaram que, a manter-se o impasse, as aulas vão recomeçar com protestos que, pelo menos, se devem manter até à apresentação do Orçamento do Estado. A partir daí, o plano de luta dependerá "do que estiver em cima da mesa", assegura Mário Nogueira.

A Fenprof entrega, esta segunda-feira, uma ação judicial contra os serviços mínimos decretados para a greve aos exames, que começa hoje, e que consideram "ilegais".