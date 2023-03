Professores vão ter "mail verde" para denunciarem abusos nos serviços mínimos

Há professores a ser impedidos de ir a consultas ou usufruir de dias de luto pela morte de um parente por causa dos serviços mínimos. A Fenprof vai criar um "mail verde" para receber queixas de abusos. A intenção é reunir e tipificar situações recorrentes para apresentar uma ação conjunta em tribunal contra diversas direções de agrupamentos.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) remeteu para o Ministério Público a queixa feita pelo Sindicato de professores da Zona Sul (afeto à Fenprof) contra a diretora do agrupamento Afonso III, em Faro, e o delegado regional da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares por terem impedido docentes de participar numa reunião sindical por causa dos serviços mínimos, garante Mário Nogueira. Os sindicatos afetos à Federação, assegura o secretário-geral, têm recebido queixas de todas as regiões do país.

"É uma vergonha", insiste. "Há direções a usar o acórdão de serviços mínimos como um piquete de substituições. É absolutamente ilegal", garante Mário Nogueira. De acordo com o secretário-geral da Fenprof, há escolas a convocar os docentes para serviço fora do seu horário para cumprirem serviços mínimos mesmo quando não há docentes em greve, ou só "dois ou três".