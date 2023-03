Profissionais da educação acusam Governo de "postura impositiva"

O presidente do Sindicato de Todos o Profissionais da Educação (S.TO.P.), André Pestana, acusa o Governo de estar a ter "uma postura impositiva e não negocial" e pede que, no dia 25 de Abril, aconteça "a maior manifestação do século".

André Pestana diz estranhar que o Governo tenha marcado uma reunião para 5 de abril e que esta seja, segundo o Ministério, a última.

"Mostra que não estão com uma postura negocial, mas com uma postura impositiva. Os professores e não docentes vão continuar a luta" aponta.

O responsável do S.TO.P. esteve esta sexta-feira numa marcha que juntou mais de uma centena de profissionais da educação em Coimbra, num percurso do Tribunal até à Ponte de Santa Clara.

"Há professores a dizer-me que estão cansados mas não vão parar. Apelamos a que a 25 de Abril se realize a maior manifestação do século, porque a sociedade tem de perceber que não é só a escola pública que está em causa. É a saúde, é a cultura, é tudo", defende.

O S.TO.P. tem pré-avisos de greve até 16 de abril e André Pestana assegura que não vão parar "até haver uma mudança significativa".