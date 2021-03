Profissionais de saúde do privado ainda por vacinar

Joana Amorim Hoje às 12:29 Facebook

Presidente da associação do setor revela taxa de vacinação nos 80%, com 1.ª dose. No pico da 3.ª vaga, Cuidados Intensivos tiveram média diária de 41 doentes covid transferidos do SNS.

Os profissionais de saúde do setor privado não estão, ainda, todos vacinados contra a covid-19, acaba de revelar, nesta manhã, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP). Segundo Óscar Gaspar, cerca de "80% dos profissionais de saúde definidos como prioritários no privado estão vacinados". Apenas com a 1.ª dose, sublinhou.

Aquele dirigente adiantou, ainda, que após um janeiro sem quaisquer notícias, o panorama da vacinação alterou-se em março. Destacando um "diálogo positivo com a task-force", o presidente da APHP frisou, no entanto, que, "apesar de tudo, os profissionais ainda não estão todos vacinados".

Numa conferência de imprensa para assinalar os 50 anos da associação e fazer um balanço da atividade no ano passado, Óscar Gaspar revelou que, no pico da 3.ª vaga, entre janeiro e fevereiro, os hospitais privados chegaram a ter nas suas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 41 doentes covid transferidos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ou seja, afetaram um quinto das suas camas de Intensivos ao SNS.

Período em que, quantificou, receberam uma média diária de 284 pacientes infetados com SAR-CoV-2, ao abrigo das 900 camas contratualizadas com o Estado. Capacidade que ainda se mantém protocolada, mas que face ao baixo nível de incidência não está a ser utilizada. "Neste momento, não há necessidade de termos doentes covid do SNS nos privados", afirmou.

"Colaboração ficou aquém"

Quanto a balanços da cooperação com o SNS, em 2020, em matéria de combate à pandemia, precisou o período compreendido entre 26 de março e 8 de abril, quando, de facto, os privados foram chamados, formalmente, a ajudar. "Tivemos 3200 portugueses com suspeita de covid e cerca de 130 internados". De meados de abril até ao final do ano, frisou Óscar Gaspar, "o Ministério da Saúde entendeu que o SNS seria auto-suficiente e não houve doentes do SNS a serem tratados nos hospitais privados".

Para o presidente da APHP, "a colaboração ficou aquém do que era possível e do que os privados estavam disponíveis para pôr ao serviço dos portugueses". O mesmo já tinham dito quando a tutela apresentou o plano de outono/inverno, que não contava com a participação privada. "Quando se perspetivava um inverno complicado, o plano era só SNS".

Com os pedidos de ajuda a chegarem nos períodos críticos da pandemia: "Em janeiro e fevereiro, quando a situação esteve pior, houve um recurso aos privados, que deram tudo aquilo que podiam dar". Nomeadamente a cedência de hospitais e enfermarias.

Ainda nesta semana, o Hospital Garcia de Orta, em Lisboa, anunciou que iria operar 500 doentes do SNS, com médicos daquela unidade, em hospitais privados. Óscar Gaspar não tem números totais destas sinergias, "nomeadamente em Lisboa e no Centro", mas vincou que, apesar de vivermos um "momento extraordinário, não é missão dos privados alugar blocos operatórios".

Do ano que vivemos, a prova, sublinhou , de que a cooperação entre os setores público e privado "pode e deve funcionar como tal". Porque, frisou, "não é tempo de cada um olhar para a sua trincheira".

Os hospitais privados respondem já por um terço da atividade assistencial, tendo realizado, no ano passado, 6,3 milhões de consultas, 167,8 mil cirurgias (15284 das quais ao abrigo do SIGIC) e 820 mil episódios de urgência. No total, são já 119 os hospitais privados, contando com 15529 médicos e 7655 enfermeiros.