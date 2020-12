Ana Gaspar Hoje às 22:02 Facebook

O coro do Hospital Fernando Fonseca decidiu homenagear os colegas que combatem a covid-19 com um vídeo no qual cantam uma conhecida canção de Natal, adaptada aos tempos de pandemia.

"Querido Pai Natal leva a covid do hospital" é um dos versos cantados pelo coro do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), que fez uma versão da popular canção "All I Want for Christmas is You!", de Mariah Carey.

Em comunicado, a instituição explica que se trata de "uma homenagem descontraída e divertida que o Coro faz a todos os profissionais do hospital que nos últimos meses têm combatido de forma incansável a pandemia covid-19, e dado o seu melhor em prol da população residente nos concelhos da Amadora e Sintra".

O Coro do Fernando Fonseca foi criado no outono de 2018. É constituído por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares de saúde, assistentes sociais, administrativos, gestores, seguranças, ex-colaboradores e alguns convidados externos, sendo dirigido pelo maestro Alberto Araújo.