Profissionais do privado vacinados até abril

Os profissionais de saúde do setor privado estão incluídos na primeira fase de vacinação contra a covid-19, que decorre até abril e envolve 950 mil pessoas. A garantia foi dada ao JN pelo Ministério da Saúde.

A garantia foi dada esta quinta-feira depois de o semanário Expresso ter dado conta de uma carta enviada pelo presidente da Associação de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar, ao primeiro-ministro, criticando a falta de orientações claras quanto à vacinação dos cerca de 15 mil profissionais de saúde que trabalham nos hospitais privados e que são usados frequentemente por quatro milhões de portugueses.

Contactado pelo JN, o Ministério da Saúde garantiu que estes profissionais estão abrangidos na primeira fase, que decorre até abril, mas não clarificou em que momento é que essa vacinação será feita nem em que moldes.

Para já, as primeiras 79950 doses da vacina que irão chegar a Portugal no sábado, dia 26, serão para os profissionais dos hospitais públicos que estão em contacto com os doentes, devendo seguir-se os profissionais e residentes em lares e similares os profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos.