Programa 100% Cool regressa para premiar condutores sem álcool

Depois de ter estado suspenso devido à pandemia, o programa 100% Cool está de regresso. A ação de fiscalização rodoviária decorre na sexta-feira, em Lisboa. O local e hora ainda não foram revelados. O programa tem como objetivo combater a condução sob efeito de álcool, tendo já sensibilizado mais de 25 mil condutores.

A missão é "sensibilizar e premiar os condutores que apresentam 0,0g/L de taxa de álcool no sangue, reforçando assim aquela que é a sua pedagogia de prevenção no combate à sinistralidade rodoviária relacionada com a relação entre o álcool e a condução", explica a PSP em comunicado. Durante a pandemia o programa 100% Cool esteve suspenso, "devido ao foco das autoridades no combate à pandemia".

No mês de julho a ação decorreu no Algarve. O Secretário-Geral da ANEBE, João Vargas, diz em comunicado que a "a iniciativa foi muito bem recebida, tanto pelos condutores como pelas autoridades. Com o crescente regresso à normalidade no país, é necessário retomar a prevenção e colocar a segurança rodoviária como prioridade."

Além da condução sob efeito de álcool, este tipo de ações pretende sensibilizar os condutores para "o uso do cinto de segurança, a atenção à sinalização e o cumprimento dos limites de velocidade".

A iniciativa surgiu em 2002, "por força da necessidade de um combate mais efetivo à sinistralidade rodoviária ligada ao álcool", refere comunicada da PSP. Nos últimos 15 anos, o projeto já sensibilizou mais de 25 mil condutores em todo o país, em parceria com a ANSR, a PSP e a GNR.