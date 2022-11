Programa de intercâmbio une norte de Portugal e Galiza

Diana Morais Ferreira Hoje às 19:33 Facebook

O intercâmbio para investigadores está de volta. O programa IACOBUS, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de atividades de investigação, já abriu as candidaturas para 2022/2023. Destina-se à Eurorregião Galiza-Norte de Portugal e conta com um orçamento de 200 mil euros.

O programa IACOBUS, gerido pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galiza - Norte de Portugal, visa promover o desenvolvimento de atividades em conjunto entre 39 instituições: sete universidades, quatro institutos politécnicos, vinte e dois centros tecnológicos e seis fundações biomédicas.

Com uma dotação orçamental de 200 mil euros para as novas candidaturas, o programa inclui projetos de investigação de todas as áreas e promove os intercâmbios entre as entidades participantes, destinando cerca 150 mil euros do orçamento para o financiamento.

O IACOBUS destina-se a docentes, investigadores pré e pós-doutorais, e pessoal de administração e serviços de instituições de Ensino Superior. Podem participar, ainda, gestores de inovação, com pelo menos cinco anos de experiência, e técnicos de I&D (investigação e desenvolvimento). No entanto, os candidatos que queiram participar têm que possuir um contrato laboral ou um vínculo de investigação com alguma dessas entidades. E ainda têm que estar disponíveis para trabalhar no país vizinho. Estão reservadas, também, 5% das vagas para pessoas com deficiência e que tenham, pelo menos, 33% de incapacidade.

Os restantes 50 mil euros destinam-se às publicações científicas. Os artigos, a desenvolver através de uma colaboração transfronteiriça conjunta, serão publicados em algumas das revistas do Journal Citation Report.

As candidaturas, que abriram esta terça-feira e que terminam a 16 de dezembro, são realizadas através da plataforma iacobus.gnpaect.eu.