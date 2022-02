Programa de investigação científica na Galiza e no Norte com 165 candidatos

Mais de centena e meia de candidaturas oriundas do Norte de Portugal e da Galiza foram selecionadas no âmbito do IACOBUS. É um programa de intercâmbio na Eurorregião para estadias de investigação e para publicações científicas, que tem um financiamento de 200 mil euros.

De acordo com fonte do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal, a entidade gestora e responsável do programa, das 231 candidaturas apresentada para estadias de investigação na 9ª edição do IACOBUS, com um orçamento de 150 mil euros, foram aprovadas 108. São "60 da Galiza e 48 do Norte de Portugal".

Os candidatos são provenientes de sete universidades, quatro institutos politécnicos, 22 centros tecnológicos e seis fundações/institutos de investigação sanitária.

Refira-se também que das 108 candidaturas, 55 são de projetos de pessoal docente e de investigação, 39 de investigadores pré ou pós-doutorais com vínculo de investigação e nove de pessoal administrativo e de serviços das universidades, centros de ensino superior e fundações biomédicas da Eurorregião.

Foi ainda selecionado um gestor de inovação com pelo menos cinco anos de experiência acreditada e quatro técnicos de investigação, desenvolvimento e inovação com menos de cinco anos de experiência.

À quarta convocatória do IACOBUS Papers, com um orçamento de 50 mil euros para publicações conjuntas de ambos os lados da Eurorregião, "foram aprovadas 57 das 74 candidaturas apresentadas". Cada um dos candidatos "vai receber 877 euros".

Ainda segundo a organização, as estadias vão decorrer entre 14 de março e 30 de setembro de 2022 nas universidades, institutos politécnicos ou centros de investigação escolhidos pelos candidatos. A lista provisória de candidaturas admitidas está disponível online.

1,4 milhões de financiamento

De acordo com a mesma fonte, o IACOBUS é um programa de cooperação científica, cultural e pedagógica que promove sinergias e desenvolve conjuntamente atividades de investigação, formação e divulgação entre universidades, institutos politécnicos e centros tecnológicos da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal.

É apresentada como "uma referência no universo académico", dados os números já alcançados: mais de 1900 candidaturas, das quais 1095 foram selecionadas para estadias de investigação e 147 candidaturas no IACOBUS Papers, tendo sido selecionadas 136". Tal representa "um total de financiamento para o desenvolvimento da investigação na Eurorregião de mais de 1,4 milhões de euros".