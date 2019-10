Programa do Governo deixa cair abate de eletrodomésticos

Carla Soares Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Lançar um programa de abate de eletrodomésticos e outros equipamentos eletrónicos de classificação igual ou inferior a B, com incentivos à sua substituição por modelos mais eficientes, foi uma das medidas do PS mais badaladas nas legislativas. Porém, apesar de abrir os compromissos do programa eleitoral na eficiência energética, desapareceu no documento do Governo divulgado sábado.

Ao contrário do programa para a troca dos eletrodomésticos por modelos da classe A, transitam para o programa do Governo que foi conhecido sábado à noite os pontos relativos à eficiência energética que visam os grandes consumidores e a renovação de edifícios.

Os primeiros compromissos enumerados são "definir objetivos, metodologias e formas de premiar os ganhos de eficiência por parte de instalações intensamente consumidoras de energia (como fábricas, armazéns, grandes superfícies comerciais, hospitais, hotéis, entre outros)". E, do mesmo modo, o desafio de "desenvolver uma estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios e para os edifícios de zero emissões".

Apostar na reconversão da iluminação pública para soluções mais eficientes (por exemplo LED) e, se possível, que permitam a instalação de outros serviços, como o carregamento de veículos elétricos, em parceria com os municípios, são algumas das outras medidas inscritas no programa.