Programa europeu quer aproximar médicos da investigação

Mariana Sousa Lopes Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) anunciou esta segunda-feira a abertura de um concurso europeu com 12 vagas que pretende aproximar a investigação e a prática clínica. Os médicos terão oportunidade de trabalhar em investigação num dos sete institutos que integram este projeto.

Os avanços na investigação biomédica são constantes, mas não se traduzem sempre em rápidas soluções de tratamentos e diagnóstico, admite o IGC em comunicado. Resolver este problema é essencial para encarar os atuais desafios mundiais de saúde, como a diabetes, doença de Alzheimer ou o cancro. O projeto EMERALDA considera que os médicos-cientistas são as pessoas ideais para resolver essa lacuna, aliando a experiência clínica à investigação.

Citado no comunicado, Luís Moita, investigador e coordenador do programa no Instituto Gulbenkian de Ciência, refere que o EMERALDA "vem contribuir para acelerar a identificação de soluções inovadoras quer no tratamento de doenças quer na promoção da saúde."

Michela Bertero, coordenadora do gabinete que estrutura o programa de formação, identifica a urgência de formar médicos-cientistas com conhecimentos nas áreas de "omics [campo de estudo em biologia], big data, inteligência artificial ou microscopia de alta resolução" para ser possível responder às atuais necessidades dos doentes.

O EMERALD conta com o financiamento do programa Horizonte 2020 da União Europeia. As instituições para onde os médicos podem ir trabalhar localizam-se em Espanha, França, Dinamarca, Portugal, Alemanha, Holanda, Bélgica. Ainda existem mais 30 parceiros de 10 países europeus, como universidades, hospitais, empresas farmacêuticas, que permitem oportunidades de "mobilidade, colaborações e formação à medida para médicos", explica comunicado.

As candidaturas estão abertas até dia 14 de novembro.