Programa Nacional de Investimento destina 719 milhões ao metro de Lisboa

Além do prolongamento das linhas Amarela e Vermelha do metro, Governo paga extensão de elétrico na marginal.

Expansão As linhas Vermelha e Amarela do metro de Lisboa serão prolongadas até Alcântara e até Benfica com os 719 milhões do Programa Nacional de Investimento (PNI) 2030. O Governo atribui, ainda, 1,58 mil milhões à região da capital, que, além da construção de ligações em metrobus, pagará a extensão da linha de elétrico rápido da marginal ribeirinha em dois sentidos: de Santa Apolónia a Sacavém e de Algés a Cruz Quebrada.

O projeto de investimentos para esta década na consolidação da rede de transportes públicos da Grande Lisboa já "está estabilizado e foi entregue ao Ministério do Ambiente", confirma o ministro Matos Fernandes. Ao JN, dá conta da ambição de lançamento dos concursos públicos de conceção e de construção das linhas, inscritas no Programa de Recuperação e Resiliência, entregue em Bruxelas, até julho do próximo ano. A ordem é para acelerar os projetos da segunda linha de Gaia e da linha do Campo Alegre em metrobus no Porto e do prolongamento da Linha Vermelha do metro de Lisboa até Alcântara e do metro ligeiro de superfície entre Odivelas e Loures.