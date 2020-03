Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções sem diretor há meio ano

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:07 Facebook

Ordem dos Médicos exige nomeação urgente de novo responsável. Instituição defende também a criação de uma linha de financiamento específica para o Covid-19 direcionada aos hospitais

A Ordem dos Médicos (OM) defende a criação de uma linha de financiamento específica para o Covid-19, "que permita que as instituições de saúde atuem com autonomia, adaptabilidade e rapidez para fazer face a uma situação muito dinâmica". Em comunicado emitido nesta segunda-feira, a OM também exige a nomeação de um novo diretor do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos, uma vez que este "que está sem liderança há mais de seis meses".

Estas duas medidas integram um conjunto de recomendações feitas pela OM, com o intuito de "contribuir, de forma positiva, para um melhor acompanhamento do que está a acontecer no terreno" relativamente ao Covid-19 e "para capacitar as instituições de saúde no sentido de poderem responder de forma ágil às necessidades logísticas e de recursos humanos". Ou seja, "para conter a transmissão de casos em Portugal". Neste sentido, a OM sugere a "identificação bem definida de uma cadeia de comando, liderada pela Direção-Geral da Saúde, que comunique com clareza e que sirva de elo entre os vários intervenientes", assim como a "publicação urgente e ampla divulgação do Plano de Contingência Nacional".

Por outro lado, a OM propõe que os médicos que regressem de zonas afetadas pelo coronavírus "não devem ir a reuniões médicas e científicas, nacionais ou internacionais, que não sejam estritamente essenciais". "A Direção-Geral da Saúde deve melhorar toda a informação divulgada e adaptar o seu site para que seja navegável através de smartphones, o meio atualmente mais utilizado quer por profissionais de saúde quer por cidadãos", avança a OM, instituição que deseja, ainda, "a divulgação e implementação ampla das normas de proteção dos profissionais de saúde e formas de acompanhamento dos doentes, quer em ambulatório quer em internamento"