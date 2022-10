Programa PISA vai manter-se e chegará a mais escolas

Inês Malhado Hoje às 19:34 Facebook

O programa "PISA para as Escolas" vai manter-se no próximo ano letivo e poderá alargar-se a mais estabelecimentos. Em Portugal, permitiu identificar as maiores dificuldades sentidas pelos alunos de 118 escolas de municípios e de comunidades intermunicipais (CIM).

Face aos resultados, estes estabelecimentos criaram medidas para melhorar o desempenho dos estudantes e querem continuar com o programa, que é desenvolvido em aticulação com o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) e a OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

Luís Santos, presidente do IAVE, explicou, ao JN, que o objetivo é continuar a aplicar o programa nas escolas para perceber a sua eficácia. "A mais valia do programa é resultar no desenvolvimento de ferramentas para definição de políticas regionais de educação", defendeu. Assim, as regiões têm um maior envolvimento nas aprendizagens das próprias escolas, o que Luís Santos considera ser, "atualmente, o grande desafio do Ministério da Educação".