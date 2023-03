Programa vai reduzir em 50% pegada carbónica na imagiologia

A Fundação Champalimaud assina, esta quinta-feira, uma parceria com a Philips que permitirá reduzir em 50% a pegada carbónica dos seus equipamentos de imagiologia em cinco anos.

A cerimónia de assinatura da parceria, que será presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, está marcada para as 15.30 horas, na Fundação Champalimaud, em Lisboa. A fundação, que se compromete a substituir todo o equipamento de imagiologia e a atingir a neutralidade carbónica total, sublinha que, "pela primeira vez, duas instituições globais da saúde aliam-se para combater causas das alterações climáticas".

A fundação explica que a parceria com a Philips "assegurará a utilização eficiente do equipamento, sem comprometer a qualidade dos cuidados de saúde, e ainda melhorar a eficiência energética, de forma a evitar a utilização de substâncias perigosas, otimizando o uso de recursos". E nota que, "para além da inovação tecnológica, este programa conjunto permitirá o desenvolvimento operacional através da introdução de metodologias de trabalho mais amigas do ambiente".

Neutralidade carbónica

"Esta parceria reconhece o impacto ambiental da imagem e, por isso, a Fundação Champalimaud compromete-se a substituir todo o equipamento nesta área, a fim de assegurar a neutralidade carbónica. A Deloitte foi nomeada para arbitrar a metodologia de cálculo (ReCiPe), realizar um cálculo de base externo da utilização do equipamento e monitorizar o plano de redução da pegada carbónica ao longo dos cinco anos", explica ainda.

Além disso, garante que os novos equipamentos permitirão melhorar o diagnóstico e o desenvolvimento de soluções de visualização de imagem e tecnologia de intervenção minimamente invasiva, proporcionando um diagnóstico, tratamento e investigação mais rápidos e precisos.

"Quinto maior poluidor"

A fundação explica que a cooperação formalizada esta quinta-feira baseia-se em três pilares de forma a cumprir os objetivos do projeto: ecodesign, economia circular e eficiência energética. Por sua vez, estes pilares assentam "em valores que visam garantir a redução da necessidade de utilizar novos recursos e reciclar os materiais, permitindo que tenham um tempo de vida mais longo".

Para mostrar os efeitos desta indústria, destaca que "os sistemas globais de saúde são responsáveis por uma parte significativa das emissões globais de CO₂, mais do que a aviação ou a indústria naval".

"Para os países mais industrializados esse valor está mais próximo de 10% das emissões nacionais, isto é, mais do que os setores da aviação ou do transporte marítimo", reforça a fundação. Destaca igualmente que, "se o setor da saúde fosse um país, seria o quinto maior poluidor do planeta".