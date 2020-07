Proibição do apoio público às touradas nas mãos do PS

Hermana Cruz Hoje às 13:22 Facebook

Cinco projetos de lei, um deles com 25 mil assinaturas, visam acabar com qualquer financiamento do Estado às touradas.

Está nas mãos do PS o futuro de um projeto de lei com mais de 25 mil assinaturas que visa proibir o Estado de atribuir apoios aos espetáculos tauromáquicos. A iniciativa legislativa de cidadãos motivou diplomas do BE, PAN e PEV, além da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, com o mesmo intuito. O PS ainda não revelou o seu sentido de voto, mas tem vindo a votar contra a abolição dos apoios públicos às touradas.

O tema é recorrente no Parlamento e volta a plenário hoje, por iniciativa de um projeto de lei (de cidadão) com 25 289 assinaturas. "O sofrimento de animais não deve ser financiado por entidades públicas", sustenta-se no diploma, que tem como primeira subscritora a presidente da Associação Animal, Rita Silva.