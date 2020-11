Projeto algarvio de combate à pandemia vence prémio de 50 mil euros

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A edição deste ano do Prémio Fundação Manuel António da Mota distinguiu o projeto "ABC-Covid", desenvolvido pela Associação para o Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve. O prémio tem o valor de 50 mil euros.

O "ABC-Covid dedicou-se à produção e distribuição de álcool-gel, zaragatoas e kits de diagnóstico para todo o país. Também criou um laboratório para a realização de testes, um sistema de colheita de amostras e uma plataforma de informação para profissionais de saúde, além de ter impulsionado a investigação com base nos testes serológicos.

A Fundação, que escolheu como tema do prémio a frase "Portugal vence a Covid-19", sublinhou que o projeto foi importante "para mitigar a propagação da covid-19 no país". Também destacou o "impacto" deste "na população do Algarve, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral".

A organização premiada integra o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a Faculdade de Medicina e o Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade da região.

Marcelo elogia quem ajuda a "esbater desigualdades"

O segundo prémio, no valor de 25 mil euros, foi atribuído à Associação Tempos Brilhantes, de Penela, pelo projeto "Escola ON", que criou uma "solução digital" para "apoiar" as escolas do país.

O terceiro prémio, que perfaz 10 mil euros, coube à Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense, da Covilhã. Esta levou a cabo o projeto "Vida+ em Meio Rural", que se destacou na "promoção da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar dos idosos".

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou que "quanto mais longa for a pandemia, mais grave e profunda será a crise económica e social". "Olhando para os premiados deste ano vemos em comum a ideia de distinguir instituições cujo trabalho ajudou, continua a ajudar a esbater as desigualdades", acrescentou.

Rui Pedroto, presidente da Comissão Executiva da Fundação Manuel António da Mota, lembrou que a 11ª edição do prémio foi "especial" devido ao crescimento da pobreza e ao "esforço de adaptação à nova realidade" a que a pandemia obrigou.

O Prémio Manuel António da Mota é atribuído pela Fundação com o mesmo nome, que gere o legado do fundador da empresa Mota-Engil. Este ano foram ainda atribuídas sete menções honrosas no valor de cinco mil euros cada.