Projeto contra bullying sem financiamento da DGS

Joana Rodrigues Stumpo Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O "Plano B" parou a atividade em novembro, após não ter havido concurso. Observatório registou 407 denúncias em 2020 e alerta para redes sociais.

O projeto "Plano B - Programa de Prevenção do Bullying", uma iniciativa da Associação Plano i, foi interrompido em novembro de 2020 por falta de financiamento da Direção-Geral de Saúde (DGS). Ana Luísa Abreu, psicóloga do projeto, revela que o bullying "continua a acontecer" e está a aumentar.

O "Plano B" teve início em novembro de 2019 e tinha atividades protocoladas com 40 turmas nos concelhos do Porto, Matosinhos e Figueira da Foz. No entanto, devido à pandemia, "várias intervenções ficaram condicionadas" e muitas foram canceladas.