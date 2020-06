Projeto da aplicação "Stayaway Covid" está a ser revisto

JN/Agências Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O administrador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência afirmou esta terça-feira que, após um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, está a ser revisto o projeto da aplicação de rastreio da covid-19.

"Havia dúvidas da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) sobre coisas onde fomos omissos ou não fomos claros. Desde ontem que estamos a rever o IPD [Integrated Project Delivery] para explicar isso melhor e enviaremos logo que esteja pronto, mas não estamos a alterar a aplicação", afirmou hoje Rui Oliveira, administrador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).

A STAYAWAY COVID é uma aplicação voluntária que, através da proximidade física entre smartphones, permite rastrear de forma rápida e anónima as redes de contágio por covid-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavirus.

Em declarações à Lusa, Rui Oliveira afirmou que o parecer emitido pela CNPD é "muito razoável e ajustado" e que as "fragilidades" apontadas ao projeto levado a apreciação eram "conhecidas" pelo instituto.

Num parecer publicado no seu site, a CNPD considera que a aplicação tem riscos e defende que deve ser feito um teste piloto para identificar e corrigir falhas de segurança.

Segundo Rui Oliveira, duas das "fragilidades" apontadas pela comissão estão relacionadas com "alguns detalhes que estavam submissos", como a integração dos profissionais de saúde na aplicação e a definição do organismo público responsável pela STAYAWAY COVID, situação que "ainda está a ser definida".

"O parecer da CNPD onde coloca as chamadas linhas vermelhas em rigorosamente nada que tem a ver com a aplicação. As linhas vermelhas do parecer estão em que é necessário que seja definido o organismo público responsável pela aplicação e é necessário o envolvimento ativo das autoridades de saúde", referiu.

Para a comissão, um dos aspetos mais críticos da aplicação é o recurso a uma interface que é da Google ou da Apple, pois há "uma parte crucial" da execução do sistema que não é controlada pelos autores da aplicação ou pelos responsáveis pelo tratamento de dados.

No que a esta questão concerne, Rui Oliveira afirmou que, apesar de compreender, não tem "uma solução que possa ultrapassar as desvantagens" relacionadas com a utilização da API de notificação e exposição da Google e da Apple.

"Ao estarmos a usar estas funcionalidades da Apple e da Google perdemos o controlo sobre elas, mais ainda, apesar da aplicação e todo o sistema ser código aberto, esta parte não é e, portanto, perdemos esse controlo", disse, acrescentando que esta é "uma fragilidade que não vai ser ultrapassada".

"Deixarmos de usar estas funcionalidades da Google e da Apple significaria não termos aplicação", sublinhou.

A Comissão sublinha o facto positivo de a aplicação ser de uso voluntário, mas recorda que o resultado das ações como desligar o Bluetooth e deixar de ter o rastreio de proximidade ativado não se encontra sob controlo do utilizador, mas sim do sistema operativo gerido pela Apple ou Google, pois a aplicação é descarregada na Apple Store ou na Google Play.

Argumenta ainda que para o tratamento de dados decorrentes da aplicação é preciso uma avaliação de impacto da proteção de dados, pois há operações de "tratamento em larga escala" relativos a dados pessoais de saúde.

A CNPD defende igualmente que um teste piloto em condições reais em que a aplicação esteja disponível para um número restrito de utilizadores pode ser benéfico "para identificar e corrigir falhas de segurança".

No parecer, a comissão aponta algumas indefinições quanto ao funcionamento do sistema e diz que, após a definição de todas as questões ainda pendentes, impõe-se uma reavaliação "para garantir que os pormenores de implementação da aplicação não induzem riscos acrescidos para a privacidade dos titulares dos dados".

À Lusa, o administrador do INESC TEC afirmou que só depois da publicação de um documento oficial de enquadramento da lei para a aplicação é que a STAYAWAY "pode chegar ao público".

Em comunicado, o INESC TEC afirma hoje que está a trabalhar para que a aplicação seja interoperável com o sistema suíço, acrescentando que apesar de não conseguir indicar uma data prevista para o seu lançamento "devido a condicionantes externas", mantém a expectativa de conseguir lançar a STAYAWAY COVID "em meados de julho".